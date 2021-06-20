وظائف شاغرة لدى شركة السيف القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ومشروع نيوم.

تفاصيل وظائف شركة السيف القابضة:

وأبرزت شركة السيف القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس كهرباء أول.

– مدير مشروع.

– مشرف الجودة والسلامة والبيئة.

– مسؤول الضيافة.

– مشرف النقل.

– سائق معدات ثقيلة.

التقديم على وظائف شركة السيف القابضة:

وأوضحت شركة السيف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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