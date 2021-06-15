وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم القابضة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر 10 وظائف لحملة الثانوية وما فوق بمدينة الرياض، ومكة المكرمة.

الوظائف المتاحة

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي ” أخصائي نطق وتخاطب وإدارة أول، مقدم رعاية، أخصائي علاج طبيعي، مدير السكن والضيافة ، أخصائي علاج وظيفي، محلل الخزانة، مساعد قانوني، أخصائي اللغة والكلام، وأخصائي علاج وظيفي .

طريقة التقديم

وأضافت الشركة أن التقديم متاح ويستمر التقديم على الوظائف حتى الاكتفاء بالأعداد المطلوبة، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر بوابة الشركة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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