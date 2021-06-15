‎الرئيسية
حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم القابضة
للعمل في الرياض ومكة المكرمة

وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم القابضة

2021/06/15
الساعة 10:33 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم القابضة شركة تطوير التعليم
المواطن - الرياض

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر 10 وظائف لحملة الثانوية وما فوق بمدينة الرياض، ومكة المكرمة.

الوظائف المتاحة

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي ” أخصائي نطق وتخاطب وإدارة أول، مقدم رعاية، أخصائي علاج طبيعي، مدير السكن والضيافة ، أخصائي علاج وظيفي، محلل الخزانة، مساعد قانوني، أخصائي اللغة والكلام، وأخصائي علاج وظيفي .

طريقة التقديم

وأضافت الشركة أن التقديم متاح ويستمر التقديم على الوظائف حتى الاكتفاء بالأعداد المطلوبة، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر بوابة الشركة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



مقالات ذات صلة



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

وظائف شاغرة لدى شركة الخطوط السعودية للشحن

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo) عن توفر