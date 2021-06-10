وظائف شاغرة لدى شركة زين للاتصالات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة زين للاتصالات:

وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول تخطيط الكابلات والتوصيلات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، علوم الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي تخطيط الكابلات والتوصيلات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة زين للاتصالات:

وأوضحت شركة زين أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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