وظائف شاغرة لدى هيئة الطيران المدني

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الهيئة، أن الوظائف المتاحة بمسمى: مُحلل مالي، واشترطت ما يلي:

شروط الوظائف:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، التمويل، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– ضرورة وجود مهارة التحليل والتخطيط والتنبؤ، مهارة كتابة تقارير موجزة ودقيقة فيما يتعلق بأي مسألة ذات صلة أو مسؤولية.

الوصف الوظيفي:

مراجعة وتدقيق جميع التقارير والمعاملات المالية بالمستوى الصحيح حسب النظام المُعتمد من الجهات الرقابية.

وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الاثنين وينتهي يوم الخميس القادم، وذلك عبر موقع الهيئة العامة للطيران المدني للتوظيف (هنا الرابط).

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