وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأكاديمية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الموارد البشرية (الرياض).

– فني اتصالات ثانٍ (جدة).

– أستاذ مساعد/ التمريض الجراحي والباطني (للنساء/ الأحساء).

– أستاذ مساعد/ تمريض صحة الأم وحديثي الولادة (للنساء/ الأحساء).

– أستاذ مساعد/ تمريض الشيخوخة (للنساء/ الأحساء).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 شوال 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 11 ذي القعدة 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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