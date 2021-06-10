وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة المراعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أقسام الصحة والسلامة والأمن (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة، أو أي تخصص مشابه.

– مدير مكافحة الحرائق (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– رئيس إدارة البيع بالجملة (للجنسين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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