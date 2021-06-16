وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة النهدي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، وبيشة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي أول (جدة): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الميكانيكا، أو المجالات ذات الصلة.

– طبيب عام (بيشة): شهادة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

– مفتش ضمان الجودة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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