وظائف شاغرة للجنسين بفروع مجموعة الزامل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والجبيل.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تطوير الأعمال/ البناء (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).

– سائق سيارة إسعاف (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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