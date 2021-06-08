وظائف شاغرة للجنسين في التعاونية للتأمين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة من الجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تقنية معلومات (للخريجين/ الرياض).

– محلل اكتواري مساعد (للخريجين/ الرياض).

– تنفيذي رأس المال البشري/ محاسب (للخريجين/ الرياض).

– مدير مبيعات الجديدة (الخبر).

التقديم على وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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