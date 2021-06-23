وظائف شاغرة للجنسين في الهيئة العامة للأوقاف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف “أوقاف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول التحول الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير مشاريع/ الشراكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو في تخصص مشابه، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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