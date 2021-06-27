وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من تخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل رسومات ثانٍ (للنساء/ الرياض).

– أخصائي مراقبة مخزون ثانٍ (جدة).

– أخصائي مراقبة مخزون أول (جدة).

– مدقق ثانٍ (جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 ذو القعدة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 30 ذو القعدة 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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