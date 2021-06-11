وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك عبدالله

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وبحثية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية:

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ترجمة البحوث/ برمجيات.

– أخصائي ترجمة البحوث/ دورة الحياة.

– أخصائي ترجمة البحوث/ نظام مدمج.

– كاتب ومحرر/ عمليات المختبرات الأساسية.

– عالم تحاليل المختبر/ المختبرات الأساسية.

– أخصائي علم المحيطات/ المختبرات الأساسية.

طريقة التقديم على وظائف جامعة كاوست:

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يونيو 2021م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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