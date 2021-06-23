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#وظائف شاغرة للجنسين في مدينة الملك سعود الطبية
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف شاغرة للجنسين في مدينة الملك سعود الطبية

2021/06/23
الساعة 9:28 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة للجنسين في مدينة الملك سعود الطبية مدينة الملك سعود
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني الأجهزة القلبية.

– أخصائي تقنية القلب والأوعية الدموية.

– أخصائي أجهزة القلب والرئة.

التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 29 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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