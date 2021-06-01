وظائف شاغرة للجنسين في مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول معالج نطق.

– مساعد أخصائي مختبر.

– مساعد محلل الأعمال.

– ممرض/ العيادات الخارجية.

– أخصائي فني تقنية المعلومات.

– أخصائي أول تحسين جودة الرعاية الصحية.

– مساعد ممرض/ عام.

– محلل مالي أول.

– مستشار فني لتقنية المعلومات.

– طبيب جلدية.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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