وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات سليمان فقيه

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مجمعات وعيادات مستشفيات الدكتور سليمان فقيه في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة فقيه للرعاية الصحية:

وأبرزت مجموعة فقيه، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تقنية المعلومات.

– باريستا.

– أخصائي تقني مختبر.

التقديم على وظائف مجموعة فقيه للرعاية الصحية:

وأوضحت مجموعة فقيه، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يونيو 2021م.

وأفادت مجموعة فقيه أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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