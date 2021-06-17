وظائف شاغرة للجنسين في مشروع البحر الأحمر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير الهندسة الكهربائية.

– مدير أول الهندسة الكهربائية.

– مساعد مدير أمن الفندق.

– منسق الموارد البشرية.

– مدير أول الصحة والسلامة.

– مدير نمذجة معلومات البناء.

– مدير السجل العقاري.

– أخصائي أول استشارات العملاء.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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