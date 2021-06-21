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#وظائف شاغرة للخريجين في التعاونية للتأمين
لحمَلة البكالوريوس في عدد من التخصصات

#وظائف شاغرة للخريجين في التعاونية للتأمين

2021/06/21
الساعة 9:58 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة للخريجين في التعاونية للتأمين شركة التعاونية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للخريجين من الجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– المحاسبة.

– الهندسة الصناعية.

– الموارد البشرية.

التقديم على وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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