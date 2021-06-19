وظائف شاغرة للسعوديين في طيران الإمارات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة طيران الإمارات:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– وكيل مبيعات وخدمة العملاء: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص السفر والسياحة.

– مشرف الشحن: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة طيران الإمارات:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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