وظائف شاغرة للسعوديين لدى منظمة الأمم المتحدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك، ومكتب منظمة الأمم المتحدة في نيروبي.

تفاصيل وظائف منظمة الأمم المتحدة:

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول موارد بشرية (نيويورك).

– مسؤول موارد بشرية (نيروبي).

– مسؤول موارد بشرية (نيويورك).

– مسؤول إداري (نيويورك).

طريقة التقديم على وظائف منظمة الأمم المتحدة:

وأوضحت وزارة الخارجية، أنَّ على الراغبين بالتقديم تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة: ([email protected])، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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