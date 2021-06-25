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#وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه

#وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

2021/06/25
الساعة 6:40 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض/ رعاية المرضى الخارجيين.

– مساعد تمريض/ عام.

– أخصائي أمراض الروماتيزم أطفال.

– أخصائي الجراحة التجميلية.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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