وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من المدينة المنورة، والرياض.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي علاقات المرضى (المدينة المنورة).

– منسق سجلات طبي (المدينة المنورة).

– مساعد أول سجلات طبية (المدينة المنورة).

– مساعد ثانٍ سجلات طبية (المدينة المنورة).

– كبير ممثلي قبول المرضى (المدينة المنورة).

– ممثل خدمات قبول المرضى (المدينة المنورة).

– مساعد ثانٍ إدارة حالات (المدينة المنورة).

– موظف استقبال (المدينة المنورة).

– أخصائي قياس سمع (الرياض).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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