وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، وبقيق.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب تخدير عام.

– ممرض/ رعاية المرضى الخارجيين.

– أخصائي/ مهندس تقنية المعلومات.

– ممرض مساعد/ عام.

– ممرض أول/ الرعاية الطبية والجراحية.

– ممرض أول/ جراحة اليوم الواحد.

– ممرض/ العناية المركزة لحديثي الولادة.

– أخصائي صيدلة.

– طبيب الأمراض الجلدية.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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