وظائف فنية شاغرة لدى شركة ياسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأبرزت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– فني أول مستودع: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– مشرف أول المعدات/ الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر





مقالات ذات صلة



