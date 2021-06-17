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#وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة معادن
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة معادن

2021/06/17
الساعة 11:45 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة معادن شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الجبيل، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني أول ميكانيكي (الجبيل).

– مشرف التميز التشغيلي (رأس الخير).

– مهندس أول المعدات/ الصيانة (رأس الخير).

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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