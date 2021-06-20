وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من خميس مشيط، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني تسجيل/ الأسلحة (خميس مشيط).

– مستشار الصيانة (الظهران).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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