وظائف لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس بـ تخصصي الملك فيصل

المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر 193 وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف حسب التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض: 67 وظيفة

مساعد إداري ثاني

ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين

منسق أبحاث سريرية مساعد

استشاري مساعد أمراض الدم والأورام

استشاري مساعد الرعاية الحرجة للأطفال

مساعد رئيس تمريض

مساعد مدير مشاريع مكتب التحول

أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (عدد 2)

أمين صندوق

مساعد عيادة أول

منسق أبحاث سريرية

محلل اتصالات

اختصاصي قسم قاعدة البيانات

مساعد أول طب أسنان

أخصائي صحة أسنان

مدير مركز القلب

رئيس تمريض (عدد 2)

رئيس الوصول إلى البيانات والحوكمة

مدير برنامج إدارة البيانات

مدير إدارة خدمات التغذية

مترجم عناية صحية منزلية

سكرتير أول

سكرتير ثاني (عدد 3)

مشغل نظام البطاقات

مترجم طبي سريري

محلل تقييم الوظائف والتعويضات

أخصائي مختبر

موظف استقبال شؤون الموظفين

صيدلاني أول (عدد 2)

صيدلاني ثاني

محلل جودة نوعية

ممثل الأرشفة الالكترونية للأشعة

أخصائي علاج تنفسي (عدد 2)

عالم أبحاث (عدد 2)

كبير محللي الاتصالات

أخصائي أول الوصول إلى البيانات والحوكمة

أخصائي أول برنامج إدارة البيانات (عدد 2)

كبير محللي قسم قاعدة البيانات

كبير السكرتاريين

كبير أخصائيي العلاج الإشعاعي

كبير مهندسي الحلول

أخصائي اجتماعي

طبيب متخصص (عدد 5)

ممرض أول (عدد 4)

مشرف قسم خدمات الطعام

مشرف المختبر الطبي

أخصائي فني

كاتب جناح (عدد 5)

الوظائف الشاغرة في مدينة جدة: 31 وظيفة:

محاسب

استشاري مساعد التخدير

استشاري مساعد أمراض الدم والأورام

استشاري مساعد طب الأجنة

استشاري مساعد طب الأورام

استشاري مساعد جراحة الأورام

مساعد محلل موارد بشرية

منسق كوارث سريري

مساعد ثاني سجلات طبية

أخصائي علاج وظيفي

مساعد رعاية مرضى

كبير مشرفين الأمن المناوبين

مشرف مناوب بقسم الاتصالات

طبيب متخصص (عدد 2)

ممرض أول (عدد 10)

ممرض ثالث (عدد 3)

مساعد أول سلسلة الإمدادات (عدد 2)

الوظائف الشاغرة في المدينة المنورة: 98 وظيفة

محلل بيانات التحكم في الدخول

استشاري مساعد التخدير

استشاري مساعد الرعاية المركزة

استشاري مساعد جراحة عامة وأورام

استشاري مساعد طب المواليد

استشاري مساعد طب الطوارئ

مساعد رئيس تمريض (عدد 12)

مساعد مدير قسم خدمات النظافة

مساعد مشرف إدارة الإسكان

أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية

مدرب سريري

صيدلاني سريري

استشاري علم أشعة البطن

استشاري طب طوارئ البالغين

استشاري علم الأمراض التشريحية

استشاري تخدير

استشاري قلب

استشاري علم الأمراض الكيميائي

استشاري جلدية (عدد 2)

استشاري طب العائلة

استشاري أسنان

استشاري عام أطفال

استشاري طب الأورام النسائية

استشاري أمرض الدم وزراعة نخاع العظم

استشاري عناية مركزة

استشاري باطنية

استشاري ميكروبات

استشاري مواليد

استشاري أعصاب

استشاري نساء وولادة

استشاري عيون (عدد 2)

استشاري جراحة عظام

استشاري الطب التلطيفي

استشاري طوارئ أطفال

استشاري غدد صماء واستقلاب للأطفال

استشاري دم وأورام أطفال

استشاري عناية مركزة للأطفال

استشاري الأعصاب للأطفال

استشاري جراحة تجميل

استشاري روماتيزم

رسام مخططات

رئيس تمريض

محلل المعلومات الصحية

محقق أول

مدير التحكم بالمفتاح

مدير قسم الرعاية الصيدلانية

مسؤول سلامة الأدوية

مساعد أول طب العيون

مساعد رعاية مرضى (عدد 2)

منسق تطوير الجودة للرعاية الصيدلانية

ضابط سلامة ثاني

منسق أمن

منسق المعلومات الأمني

رجل أمن أول

رجل أمن ثاني

رجل أمن ثالث

فني أول نظام الأمن

كبير أخصائيي قياس السمع

كبير أخصائي تقنية قلب وأوعيه دموية

كبير المحققين

صيدلي أولي منسق

كبير الصيادلة

أخصائي علاج طبيعي أول

كبير ماسحي الكميات

كبير أخصائيي علاج تنفسي

كبير مشرفين الأمن المناوبين

مشرف أمن مناوب

مهندس موقع (إنشائي/ مدني)

أخصائي اجتماعي مساعد

أخصائي سجلات طبية

ممرض أول (عدد 12)

مشرف نظافة

أخصائي التصوير الإشعاعي

رابط التقديم

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