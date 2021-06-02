وظائف هندسية شاغرة لدى شركة أسمنت ينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مصنع الشركة في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف شركة أسمنت ينبع:

وبيّنت شركة أسمنت ينبع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس كهربائي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مهندس كيميائي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

التقديم على وظائف شركة أسمنت ينبع:

وأوضحت شركة أسمنت ينبع، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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