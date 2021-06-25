وظائف هندسية شاغرة لدى شركة إمداد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مقدر البناء: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة.

– مدير مشروع البناء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الإنشاءات، الهندسة الميكانيكية)، أو أي تخصص هندسي آخر.

– مسؤول جدولة مشروع البناء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

التقديم على وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر







مقالات ذات صلة