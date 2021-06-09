وظائف هندسية شاغرة لدى شركة معادن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من المصانع التابعة للشركة في كل من الجلاميد، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش السلامة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مشرف مناوب/ الإنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– أخصائي جيولوجي رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الجيولوجيا.

– مشرف الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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