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وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

2021/06/08
الساعة 10:49 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ضمان الجودة (الطائف).

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية (الرياض).

– أخصائي البنية التحتية للتدريب (الرياض).

– مشرف الجودة (الظهران).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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