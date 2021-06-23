وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة إيرباص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إيرباص للدفاع والفضاء “Airbus”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إيرباص:

وأبرزت شركة إيرباص، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس التحقق والمصادقة.

– خبير برمجيات الرادار والمراقبة البحرية.

– مدير ضمان الامتثال/ الصيانة.

– مدير دعم الخدمة/ الصيانة.

– رئيس فريق الكفاءة الفنية.

– مدير التدريب الإقليمي.

التقديم على وظائف شركة إيرباص:

وأوضحت شركة إيرباص، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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