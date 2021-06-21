وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع نيوم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي نمذجة الطاقة: شهادة الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو الاقتصاد).

– مصمم النماذج الهيدروليكية/ شبكات المياه: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة البيئية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية).

– مدير الواجهة الفنية/ تخزين وتوزيع المياه: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– مسؤول المنتجات/ تجارة الطاقة بالتجزئة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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