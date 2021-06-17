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#وظائف هندسية وفنية شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف هندسية وفنية شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

2021/06/17
الساعة 10:20 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية وفنية شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير/ أخصائي أول السلامة والصحة والبيئة (الجبيل).

– أخصائي سلامة الميدان (الظهران).

– فني تقنية المعلومات (الظهران).

– فني لحام ومعالجة المعادن (الظهران).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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