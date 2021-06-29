وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس المرافق والطاقة (الدمام): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية).

– مشغل معدات (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكيمياء، الميكانيكا، الأجهزة)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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