وفاة الإعلامي الرياضي سليمان الجمهور

المواطن - مروة نبيل

توفي الإعلامي الرياضي سليمان الجمهور بعد رحلة طويلة من المعاناة مع المرض.

وفاة سليمان الجمهور

وتدهورت حالة سليمان الجمهور الصحية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب في نقله إلى المستشفى، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته، اليوم الأربعاء، عن عمر يُناهز 64 عامًا.

وكان يحرص الإعلامي الراحل الجمهور على التواصل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات “تويتر”، رغم ظروف مرضه الأخيرة، ويوجه الشكر لجميع من ساندوه خلال الفترة الصعبة التي يمر بها.

الجمهور ورحلة تميز

وولد سليمان بن عبدالله الجمهور في مدينة الرياض عام 1957، ويُعد واحدًا من أشهر الصحافيين في السعودية، وسبق له العمل في العديد من الصحف، ومنها؛ عكاظ، الرياضية، الرياضي وغيرها.

ويُعد سليمان الجمهور عضوًا شرفيًا في نادي النصر، وسبق له العمل في مصلحة الجمارك ووزارة الثقافة والإعلام كمدير إدارة المكاتب الإعلامية، ومثل الوزارة في العديد من المؤتمرات سواء الداخلية أو الخارجية.

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