وفاة رجل في الهند أنجب 89 طفلًا ولديه 33 حفيدًا ! 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

توفي زيونا حانا الذي يُعتقد أنه رب الأسرة الأكبر في العالم، حيث أنجب 89 طفلًا، ولديه الآن 33 حفيدًا، وقد رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 76 عامًا في أحد مستشفيات الهند.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد ذكرت تقارير أن حانا كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري قبل وفاته أمس.

وأُصيب الرجل بالمرض لأول مرة في 7 يونيو عندما أصبح غير قادر على تناول الطعام، وفقد الوعي في 11 يونيو، وعلى ذلك تم نقله إلى المستشفى يوم الأحد، حيث تم إعلان عن وفاته لدى وصوله، وفقًا لما ذكرته صحيفة إنديا توداي.

أين تعيش الأسرة الأكبر في العالم ؟

وتعيش زوجاته وأطفاله وأحفاده في منزل واحد مكون من 100 غرفة من أربعة طوابق في قرية باكتوانغ تلانغنوام، في الهند، وقد أصبحت تلك القرية من المعالم السياحية الرئيسية في الولاية بسبب الأسرة.

وتعمل العائلة في نحت الأثاث الخشبي وصنع الأدوات الفخارية، وتسير على جدول زمني منضبط، حيث تضع الزوجة الأكبر سنًا الجداول للجميع كما يتناوبون على أداء الأعمال المنزلية مثل إعداد وجبات الطعام والغسيل والتنظيف.

وفي العشاء، يتناول أفراد الأسرة نحو 30 دجاجة و132 رطلًا من البطاطس ونحو 220 رطلًا من الأرز.

شارك الخبر







شارك الخبر