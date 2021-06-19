وفاة عشريني وهو يرقص فرحًا في مصر

المواطن - متابعة

توفي شاب في مصر بينما كان يرقص في حفل زفاف شقيقه؛ ما جعل حفل الزفاف ينقلب إلى مأتم وسط حالة من الذهول والحزن بين المشاركين في الحفل.

تفاصيل وفاة الشاب في مصر

وانهار العريس وجميع أفراد الأسرة بعد الإعلان عن الوفاة بينما سقطت والدتهما مغشيا عليها غير مصدقة للخبر، وقامت أسرة العريس بإلغاء الفرح وحولت الخيمة والسرادق لسرادق عزاء لشقيق العريس وأطفأت الأنوار الملونة ليحل محل الفرح الحزن والبكاء.

وقد شيعت جموع غفيرة في محافظة الدقهلية في دلتا مصر يوم أمس الشاب البالغ من العمر 27 سنة والذي أصيب بسكتة قلبية، أثناء التعبير عن فرحته بالرقص على الأغاني في حفل زفاف شقيقة وتوفي فور وصوله المستشفى.

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