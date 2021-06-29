وقت اللياقة تمدد اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع هيئة المهندسين

المواطن - الرياض

وقعت وقت اللياقة اتفاقية شراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمهندسين، لتمديد الشراكة للسنة السادسة على التوالي، وشهد توقيع العقد حضور كل من؛ شدن حمد الصقري نائبة الرئيس التنفيذي لوقت اللياقة، والمهندس عبدالناصر العبداللطيف الأمين العام للهيئة.

شراكة وقت اللياقة وهيئة المهندسين

واشتملت الشراكة على تقديم خدمات، وأسعار خاصة لمنسوبي، وأعضاء الهيئة السعودية للمهندسين، وأقاربهم من الدرجة الأولى، في جميع مراكز وقت اللياقة في المملكة.

نمط حياة صحي

وتأتي الشراكة التي أبرمتها شركة لجام للرياضة، المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة مع هيئة المهندسين، ضمن الشراكات التجارية الكبرى التي تهتم بعقدها الشركة، وذلك لدعم، وتحفيز الممارسين للرياضة في المجتمع السعودي، وتوجيههم نحو نمط حياة صحي وسليم، وفق أعلى الممارسات الرياضية القائمة على أسس ومبادئ الجودة، والمعايير العالمية، في مجال الرياضة، مع مراعاة خصوصية المجتمع السعودي.

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