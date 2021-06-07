وكيل الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا ستكون مخصصة لهذه الفئة

المواطن - الرياض

كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، عن آخر المستجدات بشأن الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، قائلًا: “في ظل عدم استقرار الإمدادات العالمية من اللقاحات، تسعى المملكة للوصول إلى المناعة المجتمعية اللازمة للخروج من الجائحة -بإذن الله- بأسرع وقت ممكن مع توفير الحماية القصوى للفئات عالية الخطورة “.

الجرعة الثانية من لقاح كورونا:

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سوف يتم تطعيم ٧٠٪ ممن بلغ ١٨ عامًا وأكبر بجرعة واحدة على الأقل بنهاية يوليو ٢٠٢١.

ونوه بأن جدولة الجرعة الثانية ستتم خلال ٣ أشهر من الجرعة الأولى للفئات عالية الخطورة وتشمل حاليًا من بلغ ٦٠ سنة وأكبر من أصحاب السمنة المفرطة، وزراعة الأعضاء، والسرطان النشط وفشل الكلى وتضاف لهم فئات أخرى تباعًا حسب التقييم.

وسابقًا كشف وكيل الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أسباب تأخر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكيل وزارة الصحة ولقاحات كورونا:

وأوضح الدكتور عبدالله عسيري، في تصريحات له ، أن تأخير الجرعة الثانية لبعض الفئات بالمجتمع من أجل الصالح العام، هو أمر لا يدعو للقلق، معقبًا: “هناك بعض الدول اعتمدت 3 أشهر و4 أشهر كمدة فاصلة بين جرعتي اللقاح”.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأعادت هيئة الغذاء والدواء التأكيد على اللقاحات المعتمدة في المملكة سواء للمتواجدين داخل البلاد أو القادمين منها مؤكدة على مأمونية وفعالية اللقاحات.

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