وليد الفراج: كاريلي سيُجدد مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي وليد الفراج أن المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي سيُجدد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

كاريلي سيُجدد تعاقده مع الاتحاد:

وقال وليد الفراج: “مصادرنا تؤكد أن نادي الاتحاد سوف يجدد مع كاريلي، خاصة أن الفريق سيخوض نهائي البطولة العربية بعد أقل من شهرين، ومن الصعب أن يجري تغيير واسع خلال الفترة الحالية”.

وتابع الفراج خلال برنامجه “الدوري مع وليد”، قائلًا: “ويبحث نادي الاتحاد الآن عن مهاجم عربي ثقيل بنفس وزن أحمد حجازي، كما أن المغربي كريم الأحمدي سيستمر مع الفريق الأول لكرة القدم”.

وينتهي عقد المدرب البرازيلي كاريلي صاحب الـ47 عامًا، مع نادي الاتحاد في يونيو المقبل، ولم يتم تجديد التعاقد معه حتى الآن، وسبق أن أكدت تقارير صحافية رحيله بنهاية الموسم لعدم وجود رغبة لدى إدارة العميد في استمراره.

الاتحاد هذا الموسم:

وأنهى العميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الثالث برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثاني.

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