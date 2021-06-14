وليد الفراج لـ الأندية السعودية: لا تجعلوا أسراركم فرجة !

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة إلى إدارات الأندية الكبيرة في السعودية وذلك بسبب إثارة الضجة مؤخرًا حول العديد من الأمور التي تحدث بها المشجعون ويتم الضغط بها على إدارات الأندية لصنع إثارة بلا فائدة.

وليد الفراج يتحدث عن اختفاء ظاهرة التصريحات الساخنة !

وغرد الفراج قائلًا: “أتفهم تراجع حدة التصريحات الإدارية بـ الأندية السعودية واختفاء أغلب الرؤساء وكبار الشرفيين عن إطلاق التصريحات الساخنة منذ 2018، لكن من غير المعقول أن تتحول سوالف المشجعين وثرثرة بعض المحسوبين على إعلام الأندية إلى بديل لهذا الفراغ”.

الأندية الكبيرة لا تخرج أسرارها للعلن

وأضاف الفراج: “الأندية الكبيرة مثل العائلات الكبيرة لا تسمح لأي ظرف بأن يجعل أسرارها ومشاكلها فرجة للي يسوى وما يسوى، هكذا الدنيا علمتنا، تعلموا يا من تريدون أن ينظر الناس لكم أنكم من فئة الكبار”.

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