ويلز تجبر سويسرا على التعادل في يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة ويلز ضد سويسرا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

ملخص مباراة سويسرا وويلز:

وبدأت المباراة بأداء هادئ من قبل المنتخبين، دون وجود خطورة تذكر.

ورغم سيطرة المنتخب السويسري لكنه لم يتمكن من إحراز الهدف الأول في شباك أصدقاء اللاعب جاريث بيل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبالشوط الثاني، نجح منتخب سويسرا سريعًا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب بريل إيمبولو بالدقيقة الخمسين بطريقة جميلة.

وظل منتخب ويلز يضغط بقوة، وذلك من لإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى.

منتخب “التنانين” يرفض الاستسلام:

ونجح اللاعب كيفر مور في إحراز هدف التعادل لمنتخب “التنانين” وهو لقب منتخب الويلزي بالدقيقة الـ75 بضربة رأسية مخادعة لم يتمكن الحارس يان سومر حارس المنتخب السويسري من صدها.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد منتخب سويسرا نقطة بالمركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف المنتخب الإيطالي المتصدر، بينما يحتل منتخب “التنانين” المركز الثالث بنقطة في المجموعة الأولى، ويتذيل المنتخب التركي ترتيب المجموعة برصيد صفر من النقاط.

جدير بالذكر أن منتخب سويسرا سيواجه إيطاليا في لقاء الجيران بالجولة الثانية من دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل، أما منتخب رفقاء جاريث بيل فسوف يواجه منتخب تركيا أيضًا يوم الأربعاء.

وتُقام حاليًّا مواجهة الدنمارك ضد فنلندا، بينما تُختتم مباريات اليوم السبت في اليورو بلقاء بين منتخبي روسيا وبلجيكا.

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