ياسر المسحل: فوز ثمين لـ المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

حرص ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لـ كرة القدم، على تهنئة لاعبي المنتخب السعودي الأول بعد الفوز على منتخب سنغافورة.

تعليق ياسر المسحل:

وغرد المسحل قائلًا: “فوز مهم وثلاث نقاط ثمينة جديدة في مشوار الأخضر بالتصفيات الآسيوية، خطوة على الوصول للمرحلة الحاسمة، والقادم أجمل بإذن الله، جمهور الوطن شكرًا من القلب، وموعدنا يوم الثلاثاء”.

المنتخب السعودي يُمطر شباك سنغافورة بثلاثية:

وكان الأخضر فاز على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد، أحرزها كل من سالم الدوسري وفهد المولد وصالح الشهري.

جدير بالذكر أن الأخضر سيواجه، منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل بالجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

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