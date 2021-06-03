“يا دارنا ما دامنا فوق أراضيك”.. عمل فني حماسي للحرس الوطني في الحد الجنوبي

المواطن - الرياض

أنتجت وزارة الحرس الوطني عملًا فنيًّا حماسيًّا يكشف جانبًا من المعنويات العالية والتضحيات التي تكون عليها قواته في الحد الجنوبي؛ دفاعًا عن أرض الوطن.

فكرة العمل:

وتدور فكرة العمل حول قصيدة يتناولها المرابطون عبر الأجهزة اللاسلكية، وجاء مطلعها:

يادارنا مادامنا فوق أراضيك

بنصير حنا أهل القرار السيادي pic.twitter.com/vDzqk20V8W — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) June 2, 2021

اضرب عسى ربي يسدّد مراميك *** ‏إن كان هم في ضلع وإلا في وادي

ركّز على الأهداف واللي بوصيك *** احرص تخلي فرصة للمعادي

يا دارنا ما دامنا فوق أراضيك *** ‏بنصير حنا أهل القرار السيادي

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