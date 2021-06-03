“يا دارنا ما دامنا فوق أراضيك”.. عمل فني حماسي للحرس الوطني في الحد الجنوبي

المواطن - الرياض
أنتجت وزارة الحرس الوطني عملًا فنيًّا حماسيًّا يكشف جانبًا من المعنويات العالية والتضحيات التي تكون عليها قواته في الحد الجنوبي؛ دفاعًا عن أرض الوطن.
فكرة العمل:
وتدور فكرة العمل حول قصيدة يتناولها المرابطون عبر الأجهزة اللاسلكية، وجاء مطلعها:
يادارنا مادامنا فوق أراضيك
بنصير حنا أهل القرار السيادي pic.twitter.com/vDzqk20V8W
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) June 2, 2021
اضرب عسى ربي يسدّد مراميك *** إن كان هم في ضلع وإلا في وادي
ركّز على الأهداف واللي بوصيك *** احرص تخلي فرصة للمعادي
يا دارنا ما دامنا فوق أراضيك *** بنصير حنا أهل القرار السيادي
شارك الخبر