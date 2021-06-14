يصيب الفم والجهاز التناسلي.. معلومات قد لا تعرفها عن الهربس البسيط

المواطن- محمد داوود - جدة

مع وصول الموجة الثالثة من فيروس كورونا في الهند إلى ذروتها ارتفعت المضاعفات اللاحقة في المرضى المتعافين بشكل كبير، بدءًا من الفطريات السوداء القاتلة أو فطر الغشاء المخاطي، ثم الفطريات البيضاء والفطريات الصفراء، ووفقًا للتقارير الإخبارية الأخيرة، أبلغ مستشفى في غازي آباد بالهند عن أول حالة إصابة بفيروس الهربس البسيط، وتم العثور على الفيروس في أنف المريض.

أنواع الهربس البسيط:



وحول مرض الهربس البسيط يقول استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن لـ”المواطن “: فيروس الهربس هو عدوى، إذ يمكن للهربس الظهور في أجزاء متعددة من الجسم، أكثرها شيوعًا منطقة العانة أو الفم، وهناك نوعان من فيروس الهربس البسيط، الأول فيروس الهربس البسيط 1 ويسبب في الأساس الهربس الفموي، وهو مسؤول عادة عن تقرحات البرد وبثور الحمى حول الفم وعلى الوجه، أما فيروس الهربس البسيط 2 فهو يسبب الهربس التناسلي، وهو المسؤول عادة عن الوبائيات.

مخاطر الإصابة بالهربس البسيط:

وبين الدكتور عصام الحسن، أن فيروس الهربس هو فيروس مُعدٍ له القدرة على الانتقال من شخص لآخر عبر الاتصال المباشر، ويلتقط الأطفال غالبًا HSV-1 عبر الاتصال المبكر مع بالغ مصاب، ثم يحملونه معهم طوال حياتهم، وينتشر الفيروس أسرع حين يعاني الشخص المصاب من تفشي المرض، ويمكن لأي شخص الإصابة بفيروس الهربس البسيط بصرف النظر عن عمره، ويعتمد خطر الإصابة على مدى التعرض للعدوى.

كيف يشخص الهربس البسيط:

وعن تشخيص المرض قال الدكتور عصام الحسن، يشخص هذا النوع من الفيروسات عادة عبر الفحص السريري، ويتم إجراء مزرعة الهربس، وتساعد فحوصات الدم لكشف الأجسام المضادة لفيروسات HSV-1 وHSV-2 في تشخيص العدوى، وهذا مفيد خصوصًا في حال عدم وجود تقرحات.

علاج الهربس البسيط:

وحول العلاج اختتم بالقول، يركز العلاج على التخلص من التقرحات والحد من تفشي المرض، وتساعد الأدوية المرضى المصابين بالفيروس عن طريق تقليص خطر انتقاله لغيرهم، كما تساعد في خفض حدة تفشي المرض وتكرار حدوثه، وهناك أدوية على شكل أقراص فموية، أو على شكل مراهم في حالات التفشي الشديد، وقد تصرف هذه الأدوية على شكل حقن.

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