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ينبع تسجل ثالث أعلى درجة حرارة لمدينة في العالم بـ 48 مئوية
المدينة المنورة السابعة في القائمة بدرجة 46.4

ينبع تسجل ثالث أعلى درجة حرارة لمدينة في العالم بـ 48 مئوية

2021/06/09
الساعة 10:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ينبع تسجل ثالث أعلى درجة حرارة لمدينة في العالم بـ 48 مئوية
المواطن - الرياض

نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في العالم.

درجات الحرارة: 

وأكد المسند في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء، أن ينبع سجلت كثالث مدينة في العالم بدرجة 48 مئوية، والمدينة المنورة السابعة في القائمة بدرجة 46.4، أما وادي الدواسر فالحادية عشر في القائمة بدرجة 46 مئوية.

كما نشر المسند درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

طقس اليوم: 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض).

ينبع تسجل ثالث أعلى درجة حرارة لمدينة في العالم بـ 48 مئوية - المواطن

ينبع تسجل ثالث أعلى درجة حرارة لمدينة في العالم بـ 48 مئوية - المواطن

ينبع تسجل ثالث أعلى درجة حرارة لمدينة في العالم بـ 48 مئوية - المواطن

 


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