‏العماري يكسر رقم المملكة في رماية الأطباق بالبندقية

المواطن - الرياض

اختتمت اليوم منافسات بطولتي الاتحاد لرماية الأطباق (سكيت وتراب) وكذلك بطولة الاتحاد المرحلة الثانية لرماية أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) 10م والتي أقيمت منافساتها خلال الفترة من 20 وحتى 24 يونيو الجاري لفئة الممتاز بتتويج الفائزين وذلك على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض.

نتائج بطولة منافسات ” الأطباق”

حيث جاءت نتائج البطولة في منافسات الأطباق (سكيت) بحصول الرامي سعيد مقبل المطيري على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة وحصل الرامي حاتم مرضي الشمري على المركز الثاني والميدالية الفضية وكسر رقمه الشخصي وجاء الرامي محمد سعود الخمشي في المركز الثالث والميدالية البرونزية وكسر رقمه الشخصي.

وفي منافسات الأطباق (تراب) حصل الرامي دليم جابر القحطاني على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة وحصل الرامي محمد منصور الشريدة على المركز الثاني والميدالية الفضية وجاء الرامي فهد ماكن المطيري في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

نتائج منافسات ” البندقية”

وفي منافسات ضغط الهواء (البندقية) حصل الرامي مسفر عبود العماري على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة وكسر رقم المملكة بتحقيقه رقم 625.3 وحصل الرامي حسين غويلي الحربي على المركز الثاني في منافسات البندقية والميدالية الفضية وجاء الرامي بدر تركي العتيبي في المركز الثالث بـ منافسات البندقية والميدالية البرونزية.

وفي منافسات ضغط الهواء (مسدس) حصل الرامي عطا الله نداء العنزي على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة وحصل الرامي سفر محمد الدوسري على المركز الثاني والميدالية الفضية وجاء الرامي محمد فهد الهلالي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

رئيس الاتحاد يُتوج الفائزين

وتوج الفائزين في البطولة سمو رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود وبحضور المدير التنفيذي للاتحاد الأستاذ/ أحمد منصور الشهراني ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد مغرم العسيري، كما تم خلال مراسم التتويج تكريم الحكام المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولتين من قبل سمو رئيس الاتحاد.

وصرح سمو رئيس الاتحاد بأن البطولتين تأتي ضمن روزنامة نشاط الاتحاد للربع الثاني من الموسم الرياضي 2021 وقد أتت بثمارها من خلال المنافسة الشريفة بين أبطال الوطن وبتحقيق النتائج والأرقام الإيجابية والمبشرة بأن القادم أجمل بإذن الله في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي يلقاه الجانب الرياضي من القيادة الرشيدة (حفظهم الله) وبمتابعة وحرص دائم من صاحب السمو الملكي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لتحقيق القفزات الكبيرة للنهوض برياضة وطنا الغالي وصولًا للمنصات الدولية في المستقبل القريب بمشيئة الله.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة