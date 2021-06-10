10 دول تتجه نحو تقنين العملات المشفرة

المواطن- متابعة

تفيد التوقعات أن أشهر العملات المشفرة، وهي عملة بيتكوين، ستكسر الحاجز القياسي لسعرها قريبًا؛ وذلك نتيجة تغيرات عالمية إيجابية تمثلت في سعي دول عدة في أميركا اللاتينية للسير على خطى السلفادور في تقنين العملة الرقمية.

الهند ومالطا

وبالإضافة إلى أمريكا اللاتينية، فقد بدأت الهند تتجه أيضًا نحو اعتبار بيتكوين من الأصول بعد أن كانت تجرم الاتجار بها، كما تدرس مالطا الاعتراف بها كعملة قانونية خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

أميركا اللاتينية

وبحسب موقع الإندبندنت العربية، فإنه بعد الخطوة التاريخية للسلفادور بإدخال أشهر العملات المشفرة في نظامها المالي باعتبارها عملة قانونية، تستعد دول للحاق بها، حيث بات يُنظر إليها على أنها مستقبل التمويل.

باراغواي

وأولى هذه الدول هي باراغواي، حيث يُتوقع أن يُعرض على الكونغرس فيها مشروع قانون الشهر المقبل، لجذب شركات العملات المشفرة إلى البلاد، وإذا تم تمرير هذا القانون، سيلحقه مشروع ثانٍ بمنح بيتكوين صفة العملة القانونية في أكتوبر.

بنما

وتحظى بيتكوين بدعم الأحزاب السياسية في بنما، حيث طالب عدد كبير منها باللحاق سريعًا بالسلفادور.

المكسيك

وشهدت المكسيك أوائل العام الماضي نقاشًا حول مقترح إصدار عملة رقمية وطنية، لكن التفكير تحول الآن تجاه بيتكوين، خاصة بعد خطوة السلفادور، ويبدو أنها مسألة وقت فقط قبل التوصل إلى اتفاق.

البرازيل

تنظم البرازيل مؤتمرات وقممًا للعملات المشفرة والبلوك تشين، تدعمها الحكومة، وقد أعلنت بوضوح أنها ترغب في أن تكون جزءًا من تكتل بيتكوين يمتد عبر أميركا الجنوبية.

فنزويلا

كانت أصدرت فنزويلا عملة بترومونيدا الرقمية عام 2018، لكنها لم ترقَ إلى التوقعات، ولكنها من ناحية أخرى فإن ذلك يجعلها تتمتع بالشكل القانوني والبنية التحتية للاتجاه نحو استعمال وتقنين بيتكوين.

الأرجنتين

أما الأرجنتين فتمر بحالة صراع، حيث تحظى بيتكوين بشعبية بين سكانها، والغريب أن الوزراء حريصون على تبني العملة الرقمية ومستعدون للتحرك، لكن الحرس القديم والطرق القديمة تهدد خطة تبني العملة قانونيًا، إلا أنه على الرغم من ذلك، سيتم اقتراح مشروع قانون قبل انتهاء العام، وإقرار القانون من عدمه سيحدده الفريق الأقوى.

مالطا

سيتم طرح هذه الخطوة للنقاش خلال الأشهر الـ12 المقبلة، على الرغم من أن ذلك قد يغضب الاتحاد الأوروبي.

شارك الخبر





مقالات ذات صلة



