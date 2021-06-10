10 معلومات عن إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل الجديد

المواطن- متابعة

نجح إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، في الفوز بانتخابات الرئاسة الإسرائيلية، بعدما نال التأييد من قبل أغلب أعضاء الكنيست، ليصبح بذلك الرئيس الحادي عشر للكيان الإسرائيلي.

من هو إسحاق هرتسوغ ؟

1- هو من سليل عائلة مرموقة، فهو ابن الرئيس السادس، حاييم هيرتسوغ، الذي لعب دورًا بارزًا فيما يعرف بحرب الأيام الستة في 1967.

2- ولد في 22 سبتمبر 1960، من أبيه ذي الأصل الإيرلندي، وأمه أورا هيرتسوغ التي ولدت في مدينة الإسماعيلية المصرية، وجاء والدا أورا إلى مصر قادمين من يافا، ثم أنجبا ابنتهما أورا التي درست بالمدارس الفرنسية لمدينتي الإسماعيلية والقاهرة، ثم تابعت دراستها بجنوب إفريقيا، في وقت لاحق.

3- وتعود أصول عائلة هيرتسوغ إلى أوروبا الشرقية، إذ تتوزع بين بولندا وروسيا وليتوانيا.

4- درس إسحاق هيرتسوغ في جامعتي كورنيل ونيويورك، وحصل فيهما على درجات أكاديمية ثم عاد إلى إسرائيل في نهاية 1978.

5-خدم إسحاق داخل وحدة النخبة 8200 في المخابرات الإسرائيلية، كما كان المتحدث البارز باسم إسرائيل خلال حرب لبنان 2006.

6- عمل محاميًا مثل والده الذي عُين سفيرًا لإسرائيل لدى منظمة الأمم المتحدة قبل أن يتولى منصب رئيس الدولة العبرية.

7- وفي انتخابات 2003، فاز إسحاق بمقعد في الكنيست عن حزب العمل، وتم تعيينه وزيرا للإسكان، بناء على طلب منه، وفي يناير 2005، استقال من منصبه الوزاري وباقي مهامه الحزبية، ثم عاد في وقت لاحق إلى العمل الحكومي وشغل منصب وزير السياحة في حكومة إيهود أولمرت.

8- في مارس 2007، تم تكليف إسحاق بوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تعيينه أيضًا وزيرًا للشتات والمجتمع ومحاربة معاداة السامية.

9- تولى إسحاق هرتسوغ منصب زعيم حزب العمل كما أنه كان في المعارضة وخاض سباقًا انتخابيًا فاشلًا أمام بنيامين نتانياهو، في انتخابات الرئاسة، سنة 2013،

10- وبعد استقالته من الكنيست، شغل إسحاق هرتسوغ منصب مدير الوكالة اليهودية، وهي مؤسسة ربحية، تعمل بتنسيق مع الحكومة من أجل تشجيع الهجرة إلى إسرائيل.

منصب الرئاسية الإسرائيلية

يعد الرئيس منصًبا فخريًا في إسرائيل، وتقتصر صلاحياته على تعيين زعيم سياسي بعد الانتخابات من أجل تشكيل الحكومة، كما يملك أيضًا حق إصدار العفو.

​

شارك الخبر







شارك الخبر