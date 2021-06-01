1038 مخالفة للإجراءات الاحترازية في جازان

المواطن - جازان

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال الـ ٤٥ يوماً الماضية 66000 زيارة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية وصالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

رصد 1038 مخالفة

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن الفرق الرقابية رصدت خلال تلك الجولات 1038 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثاّ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة.

تطبيق الأنظمة

وشدد على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة، داعياً المواطنين المقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً للأنظمة والتعليمات.

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